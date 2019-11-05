Макрон и Си договариваются о торговле и климате

Президент Франции Эммануэль Макрон – почётный гость международной выставки импортных товаров и услуг в Шанхае. Китай намерен и дальше облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвесторов, заявил на открытии выставки председатель КНР Си Цзиньпин. Европейские страны представлены на выставке на высшем уровне не только президентом Макроном, но также лидерами Греции и Сербии.

Си Цзиньпин в своём выступлении сделал акцент на необходимости противостоять протекционизму в международной торговле. По его словам, Пекин продолжит снижать пошлины и будет расширять объёмы импорта товаров и услуг из-за рубежа.

Французский лидер, со своей стороны, вновь призвал ставить вопросы климата в центр международной повестки дня.

Наша промышленная политика, наши нормы, наша дипломатия должны принимать во внимание, с одной стороны, борьбу за биоразнообразие, а с другой, – борьбу против глобального потепления. Я говорю сегодня об этом твёрдо и уверенно, потому что эти вопросы нельзя отделять от вопросов торговых и экономических. Они должны быть положены в основу. Только так можно сделать экономическое развитие устойчивым и приемлемым для наших народов. Эммануэль Макрон президент Франции

По словам Эммануэля Макрона, после выхода США из Парижского соглашения по климату сотрудничество Евросоюза и Китая сыграет решающую роль в деле сокращения выбросов парниковых газов. По итогам переговоров, намеченных на среду, лидеры двух стран должны подписать меморандум о твердой приверженности принципам парижского соглашения. Французский бизнес, в свою очередь, ожидает, что итогом переговоров станет заключение новых выгодных контрактов.