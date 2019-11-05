Испанский король призвал протестующую Каталонию к миру и терпимости

Акциями протеста встретила Каталония испанского короля Филиппа. В день его визита на улицы Барселоны вышли тысячи демонстрантов под лозунгами против монархии. «У Каталонии нет короля», — скандировали они. Некоторые протестующие, как передают информагентства, безуспешно пытались прорваться в кварталы, оцепленные полицией для приёма королевской семьи: улицы были перекрыты грузовиками и металлическими заграждениями.

Филипп VI приехал в Барселону на вручение премий Фонда принцессы Жироны. На церемонии он говорил, что Каталония ассоциируется у него с солидарностью, взаимоуважением и гражданским самосознанием:

«Эти ценности без сомнений представляют всё лучшее, что было в истории Каталонии. Но они не могут оставаться лишь памятью о прошлом, — они должны быть частью настоящего и будущего, где нет места насилию, нетерпимости и неуважению к правам и свободам других».

Вручение королевский премий молодым талантам традиционно проходило в Жироне, однако на фоне протестов под лозунгами за независимость городской совет объявил короля персоной нон-грата и церемонию пришлось перенести в Барселону. Мероприятие не стали отменять, несмотря на то, что ситуация в регионе обострилась после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков к заключению на сроки до 13 лет по делу о провозглашении независимости.