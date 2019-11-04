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США

США официальный выходят из Парижского соглашения по климату

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США официальный выходят из Парижского соглашения по климату
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В 2015 году в столице Франции 195 стран мира впервые договорились объединить усилия по сдерживанию климатических изменений и ввести ограничения на выбросы углекислого газа в атмосферу. Сегодня США начинают официальный процесс выхода из Парижского соглашения. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео. Официальное уведомление направлено ООН.

С данной инициативой выступил еще в июне 2017 года американский лидер Дональд Трамп. Тогда он заявил, что соглашение возлагает непрозрачные экономические обязательства на бизнес и налогоплательщиков, подрывает национальную промышленность и ведет к сокращению рабочих мест.

Формально процедура выхода завершится 4 ноября 2020 года. На следующий день после президентских выборов в стране.

США занимает второе место в мире по количеству выбросов парниковых газов. На первом - Китай.

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