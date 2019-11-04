Каталонские сепаратисты против визита короля

Первый визит Филиппа VI в Каталонию после того, как Верховный суд Испании приговорил бывших региональных лидеров-сепаратистов к тюремному заключению. Королевская семья прибыла для участия в ежегодной церемонии вручения молодым специалистам премии Фонда принцессы Жиронской. Это один из титулов наследников Каталано-Арагонских. В настоящее время его носит Леонор, старшая дочь Филиппа VI.

Визит проходит при усиленных мерах безопасности. В автономии монарху рады не все. Сторонники независимости вооружились кастрюлями и сковородками и вышли на манифестацию ко Дворцу конгрессов в Жироне.

"Мы не принимаем монархию, которую навязал стране диктатор. Я имею в виду Франко, фашиста. На испанском престоле до сих пор его выбор", - заявляет протестующая, напоминая о событиях 1969 года, когда каудильо лично назначил наследником испанского престола 31-летнего Хуана Карлоса, старшего сына графа Барселонского, отца Филиипа VI.

"Здесь республика, а не монархия. Я против того, чтобы король-иностранец приезжал в Барселону", - заявляет ее единомышленник.

Два года назад женералитет провозгласил независимость Республики Каталония после референдума о самоопределении автономии. Тогда же Филипп VI обвинил региональное правительство в нарушении конституции и посягательстве на демократию и единство страны.