В Забайкалье задержан еще один подросток, подозреваемый в убийстве и изнасиловании

В Забайкальском крае задержан четвертый подросток, подозреваемый в убийстве 40-летнего мужчины и изнасиловании женщины. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения. Ранее были задержаны еще трое подростков (двоим из них 16 лет, одному 15).

Трагедия произошла в одном из сел Кыринского района Забайкальского края 27 октября. Подростки ворвалась в частный дом, избили мужчину и изнасиловали женщину. От полученных травм потерпевший скончался. Личности преступников были установлены в тот же день.

Ранее ряд СМИ сообщили, что подростки не вступали в сексуальный контакт с женщиной, для изнасилования они использовали бутылку и кочергу.

Трем молодым людям предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

Двое подростков, задержанных ранее, были заключены под стражу, третьего поместили под домашний арест. По словам следователей, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.