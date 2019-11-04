В России подан рекордный иск – на 100 триллионов рублей

В России подан рекордный иск о компенсации морального ущерба – на 100 триллионов рублей.

В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов сообщили, что "должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей". Это больше, чем пять годовых федеральных бюджетов РФ.

В службе судебных приставов не привели подробностей дела.

Суд признал требования необоснованными и отказал в удовлетворении иска. Информация об обжаловании решения пока не поступала.

За весь этот год к приставам было подано 4,6 тыс. исков в общей сложности на 12 млрд рублей. Суды полностью или частично удовлетворили менее 700 из них на сумму в 339 млн рублей.