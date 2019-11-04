Ирак: протестующие атаковали иранское консульство

Как минимум три человека погибли и не менее 20 пострадали при попытке атаковать иранское консульство в иракском городе Кербела, расположенном в 100 км к югу от Багдада.

Таким образом агрессивно настроенные демонстранты выразили недовольство, как они считают, вмешательством Тегерана во внутренние дела Ирака.

Протестующие, пытаясь штурмовать консульство, подожгли дверь и даже успели сменить иранский флаг на здании на иракский. Нападавшие встретили жесткий отпор со стороны служб безопасности дипмиссии.

Антиправительственные акции, самые масштабные со времен падения режима Саддама Хусейна, в стране продолжаются с начала октября.

Несмотря на богатые запасы нефти многие иракцы живут в бедности с ограниченным доступом к питьевой воде, электричеству, системам здравоохранения и образования.

Недовольные таким положением вещей протестующие массово выходят на улицы, требуя отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.

Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицией. За месяц беспорядков в стране погибли свыше 250 человек, 11 тыс. получили ранения.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди ранее сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос.