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В Багдаде неспокойно

Как минимум 5 человек погибли в столкновении с силами правопорядка в Багдаде. Об этого сообщает "Рейтерс". Тысячи продолжают проводить акции протеста, самые крупные за десятилетия. По данным властей, жертва одна, 22 человека ранены. При этом подчеркивая, что боевое оружие при разгоне протестующих не использовалось - только слезоточивый газ и резиновые пули. Не менее 250 иракцев погибли в результате продолжающихся с начала октября протестов. Недовольство населения вызывает политика правительства Ирака. Большая часть страны живет в бедности, с ограниченным доступом к медицине и образованию.

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