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Исполнительный директор McDonald's уволен из-за романа на работе

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  Елена Караева 
Исполнительный директор McDonald's уволен из-за романа на работе
Авторское право
REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
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Успехи McDonald's на фондовом рынке и рост прибылей не спасли исполнительного директора корпорации от увольнения - 52-летний Стив Истербрук был вынужден покинуть свой пост после того, как открылся служебный роман с подчиненной. Ее имя не разглашается.

Корпоративная этика McDonald's прямо запрещает менеджерскому составу компании заводить интрижки на работе с сотрудниками или сотрудницами даже по обоюдному согласию.

Отставка Истербрука произошла после обнародования результатов внутреннего расследования, с которыми уже бывший исполнительный директор согласился.

McDonald's владеет 38 тысячами ресторанов в более чем 100 странах мира.

Новым исполнительным директором корпорации стал Крис Кемпчински.

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