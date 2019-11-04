Исполнительный директор McDonald's уволен из-за романа на работе

Успехи McDonald's на фондовом рынке и рост прибылей не спасли исполнительного директора корпорации от увольнения - 52-летний Стив Истербрук был вынужден покинуть свой пост после того, как открылся служебный роман с подчиненной. Ее имя не разглашается.

Корпоративная этика McDonald's прямо запрещает менеджерскому составу компании заводить интрижки на работе с сотрудниками или сотрудницами даже по обоюдному согласию.

Отставка Истербрука произошла после обнародования результатов внутреннего расследования, с которыми уже бывший исполнительный директор согласился.

McDonald's владеет 38 тысячами ресторанов в более чем 100 странах мира.

Новым исполнительным директором корпорации стал Крис Кемпчински.