Volkswagen начал производить электромобили

Volkswagen начал в понедельник производство своего серийного электромобиля ID.3 на заводе Цвикау на востоке ФРГ. За тем, как первый экземпляр хэтчбека сошёл с конвейера, наблюдали канцлер Германии Ангела Меркель и гендиректор автоконцерна Герберт Дисс.

Выступая на открытии производства новинки Volkswagen Меркель заявила, что правительство намерено вложить около 3,5 млрд евро в строительство инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. Происходящие в автоиндустрии страны изменения она назвала "сменой парадигмы" и добавила:

"Мы сможем наилучшим образом приспособиться к этим изменениям в условиях свободной, хорошо регулируемой мировой торговли, исключающей протекционизм. Мы наблюдаем сейчас за фундаментальными структурными изменениями, и федеральное правительство будет бороться за свободную, основанную на соблюдении правил, мировую торговлю везде, где только можно".

ID.3 стоимостью менее 30 тыс евро имеет углеродно-нейтральное производство и работает исключительно на экологически чистой энергии. К 2021 году планируется выпустить около 330 тыс таких машин, что сделает Цвиккау крупнейшим заводом по производству электромобилей в Европе.

Более 35 000 человек по всему миру уже заказали ID.3, заплатив депозит за раннее бронирование.