Новый мэр Будапешта: "За мной - народ"

После почти 10 лет доминирования в венгерской политике партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана потерпела поражение на октябрьских муниципальных выборах. В Будапеште конкурентов обошел молодой выдвиженец от "зеленых". Новый мэр венгерской столицы Гергели Карачонь дал интервью Euronews.

Euronews: "Как следует интерпретировать итоги выборов? Что случилось в Венгрии?"

Гергели Карачонь: "Давно известно, что граждан, которые выступают против политики правительства, в стране большинство. "Фидес" выигрывал предыдущие выборы, пользуясь расколом в стане оппозиции. На нынешних муниципальных выборах впервые за почти 15 лет наблюдалась настоящая политическая конкуренция, оппозиция победила в Будапеште и в нескольких крупных городах".

Euronews: "За вашей победой - поддержка очень разных политических сил, еще более разнородных, чем коалиция "Оливковое дерево" Романо Проди. Вы считаетесь выдвиженцем от экологической партии, но вас поддерживает и движение бывшего премьера Ференца Дьюрчаня, который, можно сказать, расколол страну.... Интересно, что даже правая националистическая партия "Йоббик" не стала выдвигать в пику вам своего кандидата, а ведь эта партия открыто противостоит Дьюрчаню".

Гергели Карачонь: "Единый выдвиженец от оппозиции на пост мэра Будапешта был определен не партиями, а самими гражданами. В результате 2-х туров "праймериз" население высказалось за единого кандидата. Поскольку за выбором политика стоял народ, я в ходе кампании все время подчеркивал, что представляю не оппозиционные партии, но жителей столицы, выступающих против нынешней власти.

В политической жизни страны вот уже 10 лет доминирует "Фидес". Партия фактически устранила всякую оппозицию - от Конституционного суда до независимых СМИ; она также резко сократили полномочия муниципалитетов. Будапешт в последние 9 лет много потерял из-за этих преобразований. Я выстроил свою кампанию вокруг стремлений и желаний жителей Будапешта. Наш главный девиз - отстаивать власть людей, а не власть политиков".

Euronews: "Результаты выборов в Будапеште можно сравнить с тем, что произошло в Стамбуле. Вы встречались с мэром турецкого города в канун выборов, он вам что-то порекомендовал?"

Гергели Карачонь: "Мэр Стамбула действительно дал мне важный совет: по его мнению, политика должна прежде всего учитывать настроения избирателей, а не партийную логику или запал конкурентной борьбы. Во время кампании и после выборов мэр Стамбула указывал, что его позиции непоколебимы, так как за его победой - не узкие политические устремления, а сила большого города.

Я решил взять этот подход на вооружение. Думаю, мне это удалось. Хорошие итоги голосования, удивившие многих, нельзя объяснить только удачным построением моей кампании, моей личностью или поддержкой других оппозиционных партий. Нет, за этой победой - справедливость идеи по привлечению горожан, населения к принятию решений.

Сегодня демократия, опирающаяся на прямое участие населения, переживает кризис во всем мире. Некоторые считают: в период, когда представительная демократия в беде, надо делать ставку на сильных лидеров; они железной рукой будут управлять народом, указывая, что для людей лучше. Такие лидеры не спросят нашего мнения, но сумеют защитить нас от опасности. Такой подход мы наблюдаем и в венгерской политики, и в других странах, где политики наступают на европейские базовые ценности. Я приведу вам в качестве дополнительных примеров "брексит", а также то, что происходит сегодня в США. Думаю, что такой подход неверен и плох. Я убежден, что нужно укреплять и развивать представительную демократию через открытый обмен мнениями с гражданами, нужно как можно больше вовлекать их в процесс принятия решений".

Euronews: "Как же вы сможете сотрудничать с премьер-министром? Каковы ваши перспективы в столице, скажем так, нелиберальной демократии?"

Гергели Карачонь: "Я могу вести переговоры с правительством, пожалуй, эффективнее кого-либо другого, так как представляю граждан Будапешта, столицы. Я принимаю участие в обсуждениях с опорой на их мнение. Это - сила гораздо более масштабная, чем могут вообразить себе политики".

Euronews: "Вы - первый избранный на высокий пост политик Венгрии от лагеря "зеленых". Какие меры по охране окружающей среды вы планируете?"

Гергели Карачонь: "Будапешт уже много потерял в связи с изменением климата, а дальше ситуация будет только ухудшаться. Вот почему мы принимаем решения, нацеленные на вовлечение города в борьбу с изменением климата. Мы хотели бы добиться полной углеродной нейтральности столицы к 2030 году".

Euronews: "Эти меры по охране окружающей среды имеют важные последствия для экономики. Как вы реализуете их, когда за за вами нет серьезного фронта экологов?"

Гергели Карачонь: "Во-первых, не думаю, что другие партии так уж далеки от проблем с климатом. Во-вторых, нужно понимать, что эта трансформация, "зеленая революция" в городе вовсе не обязательно приведет к экономическим проблемам. Разумеется, мы должны обеспечивать адекватное финансирование проектов, но не стоит забывать, что задачи "зеленого движения" заключаются как раз в выстраивании устойчивой экономико-социальной системы. Это создает новые рабочие места, стимулирует рост, что особенно важно в период, когда мы готовимся к экономической рецессии.

Я рад, что новая Еврокомиссия делает ставку на серьезную климатическую политику. Я также рад, что теперь крупные европейские города могут напрямую получать ресурсы из Брюсселя для реализации важных мероприятий по борьбе за здоровье окружающей среды".

Euronews: "Вы обещали положить конец заоблачным расходом в Будапеште - например, остановить строительство стадионов. Когда вы дойдете до выполнения этих обещаний, вам придется столкнуться с премьер-министром Орбаном, который по-прежнему имеет широкую поддержку населения и за которым стоит самая сильная политическая партия в стране".

Гергели Карачонь: "Я не против всех инвестиций поголовно, я просто хочу расставить приоритеты: например, призываю правительство активнее вкладывать в здравоохранение. Когда это будет сделано, можно будет обсудить и другие вопросы. Повторюсь: я не считаю все инвестиционные проекты в столице сверхважными. На первом месте должно стоять развитие системы здравоохранения, общественного транспорта, внедрение решений для устойчивого развития. Инвестиции в спортивную инфраструктуру - задача второго плана".

Euronews: "Вы сегодня - самый успешный оппозиционный лидер в стране. Вы мечтаете стать премьер-министром, собираетесь побороться с Орбаном в 2022 году?"

Гергели Карачонь: "Сегодня мой мандат предполагает в числе прочего установление нормальных партнерских отношений с правительством. При этом я разумеется, придерживаюсь своих политических принципов. Уверен, что оппозиция выберет сильного о кандидата на пост премьер-министра, у меня же пока много другой работы".