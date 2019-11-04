В очереди за 0%: Дания переживает ипотечный бум

Введение нулевой и отрицательной ипотечных ставок в Дании обернулось бумом на рынке кредитования. Банки повышают прогнозируемый уровень доходов по итогам года. Как пишет газета Politiken, всего за несколько месяцев ипотечные контракты на новых условиях подписали более сотни тысяч домовладельцев.

Похоже, это крупнейшая волна перекредитования, с которой мы когда-либо сталкивались. Процентные ставки падали всё ниже в этом году из-за отсутствия уверенности на рынках, вследствие торговых войн и на фоне страха за будущее экономики. Йеппе Йул Ведущий аналитик Arbejdernes Landsbank

Датские банки снижают ипотечные ставки до нулевого уровня с начала года, а некоторые опустили планку до –0,5%, — иными словами, клиентам стали доплачивать за кредиты. Финансисты объясняют, что банкам это выгодно с учётом отрицательной ключевой ставки Центробанка и других факторов.