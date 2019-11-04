Каталонцы готовятся встретить короля Испании

Мирно, но шумно каталонцы встречают королевскую чету, которая должна побывать с визитом в Барселоне, столице этой области Испании.

Основная часть манифестантов собралась у отеля, где остановится венценосная пара. Предполагается, что монарх с супругой будут участвовать в церемонии вручения наград, носящих имя принцессы Жироны, этот титул принадлежит Леонор, принцессе Астурийской, их старшей дочери и наследнице испанского престола.

Протесты в Каталонии продолжаются почти месяц, их участники выступают против судебных вердиктов, вынесенных политикам-сторонникам независимости этой области страны. Во время уличных акций пострадали десятки человек, в том числе и стражи порядка.