Стена памяти и света

Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены. Разрушенная и разобранная на осколки, она по такому случаю вновь возникла вдоль реки Шпрее цепочкой неоновых огней и видеопроекций.

На фоне ровного голубого свечения, растянувшегося на 150 метров, периодически вспыхивают и гаснут 140 огоньков в память о тех, кто погиб, пытаясь перебраться через стену.

В понедельник мэр немецкой столицы Майкл Мюллер открыл памятную церемонию на площади Александерплац, которая до воссоединения находилась по ту сторону стены, в Восточном Берлине.

"Мы хотели оживить в памяти события тех дней, а также показать весь пройденный с тех пор путь. Он не был лёгким, но мы всё же достигли главного: мы живём сегодня вместе, мирно и свободно", - сказал Мюллер.

Здесь, на Александерплац, 4 ноября 1989 года прошла крупнейшая демонстрация протеста в истории ГДР. Эти события воссозданы на стенах домов, превратившихся в гигантские экраны.