Великобритания: Фараж против Джонсона

Лидер партии "Брексит" Найджел Фараж заявил о том, что не будет выставлять свою кандидатуру на досрочных выборах в парламент Великобритании, намеченных на 12 декабря. Вместо этого он собирается разъезжать по стране и проводить кампанию против соглашения по условиям выхода королевства из ЕС, достигнутого премьером Борисом Джонсоном. В интервью британским СМИ Фараж заявил:

"Я очень напряженно думал о том, как мне лучше всего послужить цели реализации "брексита". Это то, что я делаю. И не для карьеры. Я хочу заниматься политикой всю свою жизнь. Добиваться ли мне мандата и пытаться попасть в парламент? Или быть более полезным, разъезжая вдоль и поперек Соединенного Королевства, поддерживая кандидатов нашей партии. Я решил, что второй вариант будет более правильным".

Фараж, которому Джонсон отказал в альянсе, называет сделку с Брюсселем не иначе, как предательством. В свою очередь лидер консерваторов и глава кабинета гнет свою линию.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Единственный способ покинуть Европейский Союз сейчас и осуществить "брексит" - следовать сделке, той которая у нас есть".

Впрочем в центре избирательной кампании - не только "брексит". Речь в том числе идет и о деньгах, причем больших. СМИ сообщают, что британские богачи готовятся немедленно покинуть Туманный Альбион, в случае, если премьером станет возглавляющий лейбористов Джереми Корбин. Опасения миллиардеров обоснованы. Это, так или иначе, подтвердил канцлер "теневого" кабинета министров лейборист Джон Макдоннелл:

"Что я сделаю с налогами на доходы? В этом плане мы говорим предельно ясно. Пять процентов населения (имеются в виду очень богатые британцы) будут платить несколько больше. Остальные 95% граждан, зарабатывающих деньги, будут защищены".

По данным последних опросов, консерваторы опережают лейбористов на 8-17 процентных пунктов. Между тем усталость электората от битвы за "брексит" и тонкости мажоритарной избирательной системы, затрудняют даже экспертов прогнозировать итоги голосования.