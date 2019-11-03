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Саудовская Аравия

Saudi Aramco выходит на биржу

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  Ирина Шелудкова 
Saudi Aramco выходит на биржу
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Власти Саудовской Аравии одобрили первичное размещение на рынке акций крупнейшей в мире государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Компания сообщила, что размещение пройдет на саудовской бирже Tadawul. Ожидается, что оно начнется 4 декабря. Листинг Saudi Aramco может стать самым дорогим выходом на биржу в истории.

Правительство Саудовской Аравии планирует предложить 5% акций и направить вырученные от продажи средства на программу диверсификация источников доходов королевства и уход от нефтяной зависимости.

"Это по-настоящему исторический день", — заявил Президент Saudi Aramco Амин Нассер.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия согласилась с оценкой стоимости акций на уровне ниже двух триллионов долларов прогноз наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман был выше, но он согласился с заниженной оценкой для того, чтобы размещение было признано успешным. Окончательная цена и объем размещения будут объявлены по завершении формирования заявок инвесторов.