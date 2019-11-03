В Лионе открылся Международный центр гастрономии

Там, где встречаются вкусы.

Во французском Лионе открыл свои двери Международный центр гастрономии.

Расположившись в отреставрированном здании больнице в самом центре города, выставка рассказывает о связи здоровья и питания, французской кухне, местных кулинарах, отдавая особую дань уважению знаменитому на весь мир шеф-повару Полю Бокюзу.

Место проведения выбрано неслучайно, ведь именно Лион называют гастрономической столицей Франции.

Этот центр можно назвать городом, потому что место совершенно атипичное. Здесь есть кухня, и хоть это не ресторан, мы собираемся устроить дегустацию. Таким образом мы хотели раскрыть весь спектр удовольствия от еды и пользы для нашего здоровья. Здесь также есть и обучающий центр для детей под названием "Ням-ням". Также мы не забыли и про культурную программу: музыка, театр и литература... мы попытаемся подойти к гастрономии со всех точек зрения Флоран Боннетан директор Международного центра гастрономии

Игровая зона предлагает сенсорное путешествие по запахам, с мини-кухней и интерактивными устройствами, благодаря которым дети могут научиться правильно питаться.

В увлекательной игровой форме представлены типичные региональные продукты, на которых основаны изысканные французские блюда.

Международный центр гастрономии в Лионе — первый, но не единственный в своем роде "кулинарный город" во Франции. Открытие планируется также в Дижоне, Туре и Рюнжи под Парижем.

Гастрономический центр не мог обойтись без дегустации. Шеф-повар Режис Маркон подходит к кулинарии с философией.

Все мы ищем счастье. А что такое счастье? Это здоровье. Кулинария - понятие универсальное! Я воспринимаю ее как акт любви, правильно приготовить, добавить нотки специй, доставить себе удовольствие, попробовать, дать попробовать другому. Это же замечательно! Режис Маркон шеф-повар

Под конец визита посетителям предлагают задуматься о пище будущего. Например о вызывающих сегодня у многих отвращение насекомых.

Будем ли мы в будущем есть насекомых? Позволит ли биоразнообразие завтрашнего дня людям продолжать питаться в хороших условиях, сохраняя при этом заботу к планете? Соленн Ливолси куратор временной экспозиции

Выйдя за пределы центра, можно сразу же отправиться на дегустацию.

В Лионе, городе с наибольшим количеством ресторанов во Франции на одного жителя, найдется именно тот, который придется по вкусу каждому.