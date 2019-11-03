В Лионе открылся Международный центр гастрономии

Там, где встречаются вкусы.
Во французском Лионе открыл свои двери Международный центр гастрономии.
Расположившись в отреставрированном здании больнице в самом центре города, выставка рассказывает о связи здоровья и питания, французской кухне, местных кулинарах, отдавая особую дань уважению знаменитому на весь мир шеф-повару Полю Бокюзу.
Место проведения выбрано неслучайно, ведь именно Лион называют гастрономической столицей Франции.
Игровая зона предлагает сенсорное путешествие по запахам, с мини-кухней и интерактивными устройствами, благодаря которым дети могут научиться правильно питаться.
В увлекательной игровой форме представлены типичные региональные продукты, на которых основаны изысканные французские блюда.
Международный центр гастрономии в Лионе — первый, но не единственный в своем роде "кулинарный город" во Франции. Открытие планируется также в Дижоне, Туре и Рюнжи под Парижем.
Гастрономический центр не мог обойтись без дегустации. Шеф-повар Режис Маркон подходит к кулинарии с философией.
Под конец визита посетителям предлагают задуматься о пище будущего. Например о вызывающих сегодня у многих отвращение насекомых.
Выйдя за пределы центра, можно сразу же отправиться на дегустацию.
В Лионе, городе с наибольшим количеством ресторанов во Франции на одного жителя, найдется именно тот, который придется по вкусу каждому.