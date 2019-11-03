Еще два судна с мигрантами причалили к Италии

Два судна с нелегальными мигрантами пришвартовались в воскресенье утром в итальянских портах Поццалло на Сицилии и Таранто в регионе Апулия. На борту одного оффшорного судна обеспечения Ассо Трента находился 151 человек. Их подобрали у берегов Ливии днем ранее. На борту второго - Alan Kurdi, принадлежащего немецкой неправительственной организации Sea Eye, было 88 мигрантов. Их спасли еще 26 октября. По словам судового врача, некоторые беженцы серьезно больны и им необходима медицинская помощь.

"Многие люди действительно больны. Многие просто обессилены, и, кроме того, они получили серьезные травмы за это время. Есть люди с огнестрельными ранениями, полученными в результате гражданских войн в странах, откуда они прибыли, а также мы обнаружили следы пыток, полученные ими в центрах содержания в Ливии", - говорит судовой врач Инна Шнайдер.

Итальянские власти дали разрешение сойти на берег мигрантам, находящимся на борту Alan Kurdi после почти недели, проведенной в море неподалеку от острова Лапедуза. Решение было принято после того, как несколько стран ЕС согласились принять беженцев у себя. При этом Германия и Франция пообещали разместить 60 человек. Португалия - 5, Ирландия - 2, еще 13 останутся в Италии.