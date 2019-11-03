Польская комиссия в Смоленске

Представители польской прокуратуры совместно с российскими специалистами завершили осмотр обломков самолета Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году.

Это уже второй визит представителей польской стороны в Россию в текущем году. По неофициальным данным, целью этой поездки было проведение исследований, которые американские эксперты, сотрудничающие с польскими следователями, считают необходимыми.

В ходе первого визита, состоявшегося в конце мая-начале июня, польская комиссия попросила провести дополнительные допросы очевидцев авиакатастрофы.

В Следственном комитете РФ заявили, что в Москве нет сомнений относительно обстоятельств крушения . так как все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях плохой видимости.

В результате авиакатастрофы погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Расследование уголовного дела продолжается как в Польше, так и в России.