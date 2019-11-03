Массовые акции протеста в Ираке не прекращаются. Демонстранты требуются смены правительства, уничтожения коррупции и обвиняют Иран во вмешательстве в жизнь страны. Демонстрации сопровождающиеся насилием, беспорядками, ожесточенными столкновениями с полицейскими и военнослужащим. С октября погибли уже более 260 человек и порядка 12 тысяч пострадали

По данным расследования парламентского комитета по правам человека, многие были убиты силами безопасности в ходе подавления протестов.

Говорят демонстранты в Багдаде:

"Мы хотим добиться полагающихся нам прав. Сейчас у нас нет никаких прав, у нас нет работы. Привилегии есть только у политических партий".

"Сегодня мы перекрыли все дороги и вечером вернемся на площадь Тахрир".

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил, что готов подать в отставку, но только при наличии альтернативной кандидатуры.

С начала протестного движения были задержаны 2500 иракцев, 500 из них все еще находятся в заключении.