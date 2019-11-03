Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Франция

Эммануэль Макрон обидел Киев и Софию

 Комментарии
  Мария Горковская 
Эммануэль Макрон обидел Киев и Софию
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Эммануэль Макрон попал под шквал критики со стороны восточноевропейских соседей. Софии и Киеву пришлось не по нраву интервью французского президента журналу Valeurs Actuelles. В частности, его заявление о борьбе с незаконной миграцией.

"Болгарским и украинским подпольным бандам я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи и Кот-д'Ивуара ", - отметил тот в беседе с журналистом.

И уже 1 ноября МИД Украины вызвал для разъяснений сказанного посла Франции. 4 ноября та же участь ждет главу диппредставительства в Софии.

Президент Болгарии Румен Радев отметил, что "с речами подобного рода удовлетворить свои общеевропейские лидерские амбиции Макрону будет непросто".

Сам французский глава государства настаивает на том, что его слова были вырваны из контекста.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  