Эммануэль Макрон обидел Киев и Софию

Эммануэль Макрон попал под шквал критики со стороны восточноевропейских соседей. Софии и Киеву пришлось не по нраву интервью французского президента журналу Valeurs Actuelles. В частности, его заявление о борьбе с незаконной миграцией.

"Болгарским и украинским подпольным бандам я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи и Кот-д'Ивуара ", - отметил тот в беседе с журналистом.

И уже 1 ноября МИД Украины вызвал для разъяснений сказанного посла Франции. 4 ноября та же участь ждет главу диппредставительства в Софии.

Президент Болгарии Румен Радев отметил, что "с речами подобного рода удовлетворить свои общеевропейские лидерские амбиции Макрону будет непросто".

Сам французский глава государства настаивает на том, что его слова были вырваны из контекста.