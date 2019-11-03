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Германия

"Нацистская чрезвычайная ситуация"

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  Ирина Шелудкова 
"Нацистская чрезвычайная ситуация"
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خبرگزاری فرانسه
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"Нацистская чрезвычайная ситуация" — резолюцию с таким названием принял городской совет Дрездена. В документе говорится о необходимости противодействия росту неонацизма в столице Саксонии. Резолюция призывает город объединиться для помощи жертвам неонацистского насилия и защиты меньшинств от действий ультраправых экстремистов.

С инициативой выступил член городского совета Макс Ашенбах из сатирического политического проекта Die PARTEI, которую в Европарламенте представляют два депутата.

"Политики годами отказываются принимать меры для борьбы с этой проблемой, существование которой больше нельзя отрицать. Меры, которые бы показали, что мы объявляем вне закона ультраправые идеи и мы не разговариваем с нацистами, что это просто неприемлемо", — объясняет Макс Ашенбах.

Резолюция была одобрена 39 голосами против 29. Её поддержали, в частности, члены Левой партии и отвергли представители Христианско-демократического союза (ХДС), назвав документ "актом политического символизма".

Ханс-Йоахим Браунс, член городского совета от Христианско-демократического союза, говорит: "Да, происходят определенно нежелательные вещи. Проводятся демонстрации с подоплекой ультраправого экстремизма. Это нас беспокоит. Но резолюция, принятая городским советом, не улучшает ситуацию".

Мэр Дрездена заявил, что название у резолюции — популистское. Документ не обязывает власти Дрездена предпринимать какие-либо действия.

Дрезден считается давним оплотом ультраправых. Именно здесь появилось антиисламское движение ПЕГИДА. В сентябре на выборах в земельный парламент Саксонии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" набрала 27,5% голосов.

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