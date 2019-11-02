Прогресс в торговых переговорах

Вашингтон и Пекин заявляют о прогрессе в переговорах о торговом соглашении. Подписание первой фазы договора может состояться на территории США в сельскохозяйственном штате Айова. Министр торговли США Уилбур Росс рассчитывает, что договоренности в рамках этой фазы будут достигнуты в течение двух недель. Спорные вопросы в сфере торговли, как ожидается, будут решены в три этапа.

Президент США Дональд Трамп заявил: "В том, что касается соглашения с Китаем, дело движется. Китай очень хочет соглашения, и у нас хорошие отношения. Посмотрим, что получится. Я не люблю обсуждать договоренности до тех пор, пока они не заключены.

Министерство торговли КНР сообщило, что стороны достигли консенсуса по основным вопросам. договоренности по итогам первого этапа сделки охватят около 60% всего торгового соглашения.

В Белом доме заявляют, что США на данном этапе считают одним из наиболее важных вопрос о механизме, который бы обеспечивал соблюдение договоренностей в торговой сфере

Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго . но президент Чили Себастьян Пиньера отменил форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.