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Великобритания

Запрет на фрекинг

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  Ирина Шелудкова  и TASS
Запрет на фрекинг
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Британское правительство ввело мораторий на добычу углеводородов методом фрекинга. Запрет вводится на территории Англии с 2 ноября и будет действовать до тех пор, пока не появятся "убедительные новые доказательства безопасности" этого метода. Решение основано на рекомендациях Управления по нефти и газу Великобритании. В подготовленном ведомством докладе говорится, что разработка месторождений гидравлическим разрывом пластов может вызывать мощные землетрясения.

В документе также указывается, что в настоящее время невозможно точно предсказать вероятность или силу землетрясений, связанных с операциями по разведке и добыче.

В течении последних лет жители Англии провели множество акции протеста против намерения властей ряда регионов начать добычу сланцевого газа методом фрекинга.