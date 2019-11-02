Запрет на фрекинг

Британское правительство ввело мораторий на добычу углеводородов методом фрекинга. Запрет вводится на территории Англии с 2 ноября и будет действовать до тех пор, пока не появятся "убедительные новые доказательства безопасности" этого метода. Решение основано на рекомендациях Управления по нефти и газу Великобритании. В подготовленном ведомством докладе говорится, что разработка месторождений гидравлическим разрывом пластов может вызывать мощные землетрясения.

В документе также указывается, что в настоящее время невозможно точно предсказать вероятность или силу землетрясений, связанных с операциями по разведке и добыче.

В течении последних лет жители Англии провели множество акции протеста против намерения властей ряда регионов начать добычу сланцевого газа методом фрекинга.