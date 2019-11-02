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Сирия

Взрыв в Тель-Абъяде

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  Ирина Шелудкова 
Взрыв в Тель-Абъяде
Авторское право
REUTERS/Khalil Ashawi
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В результате взрыва бомбы. заложенной в автомобиль, в сирийском городе Тель-Абъяд, расположенном на границе с Турцией, погибли не менее 13 человек, десятки получили ранения. В числе погибших —мирные жители, а также члены вооруженных отрядов, выступающих на стороне Анкары. Тель-Абъяд и ряд населенных пунктов, расположенных поблизости, находится под контролем вооруженных повстанцев из "Свободной сирийской армии".

Власти Турции обвинило в организации взрыва "Отряды народной самообороны сирийских курдов".

Ситуация на севере Сирии обострилась в начале октября, когда турецкая армия объявила о проведении военной операции с целью создания на этой территории буферной зоны и выдавливания курдских вооруженных формирований, которые Анкара считает террористическими.

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