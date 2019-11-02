Рукопожатие спасёт мир: в Берлине снова возводят стену

В Берлине снова возводят стену. На этот раз символическую.
Голландская художница Майке Циглер в преддверии 30-й годовщины падения Берлинской стены решила использовать рукопожатия для сооружения импровизированного ограждения, символизирующего мир без границ.
В мемориальном музее Берлинской стены незнакомцев просят пообщаться друг с другом, а затем, сжимая кусок глины, обменяться рукопожатием.
Цель — собрать 10 316 слепков по количеству дней существования стены.
Итальянец Бернардо и американка Грейс впервые увиделись здесь в музее, идея им очень понравилась и они решили оставить свой след в истории.
30-я годовщина падения Берлинской стены, на протяжении 28 лет разделяющей не только город, но и страну на восток и запад, будет отмечаться по всей стране. К памятной дате приурочены выставки, концерты и другие мероприятия, завершающим аккордом которых станет фестиваль у Бранденбургских ворот 9 ноября.