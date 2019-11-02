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мир

Израиль нанес удар по сектору Газа

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  Ирина Александрова 
Израиль нанес удар по сектору Газа
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Southern Gaza Strip November 2, 2019. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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В результате израильского ракетного удара по сектору Газа по меньшей мере погиб один палестинец. Об этом сообщило информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения. Ранее пресс-служба армии обороны Израиля заявила, что авиация нанесла авиаудары по ряду объектов ХАМАС в ответ на обстрел со стороны анклава.

В минувшую пятницу по территории еврейского государства из сектора Газа были запущены 10 ракет, 8 из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Одна из ракет попала в жилой дом в городе Сдероте на юге страны. Пострадавших нет. Зданию нанесен ущерб.

Обстановка на границе с палестинским анклавом обострилась накануне, когда у стены безопасности прошел "Марш возвращения". В ходе столкновений с израильскими военными, по данным минздрава Газы огнестрельные ранения получили 57 палестинцев.

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