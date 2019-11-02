День мертвых в Мексике

В Мексике отметили День мертвых, праздник, посвященный памяти умерших. Традиционно его отмечают и во многих других странах Латинской Америки. Праздник сопровождается не только встречами в кругу семьи, но и яркими уличными карнавалами.

В День Мертвых не принято скорбеть:

"Мы должны гордиться смертью, потому что в конечном итоге смерть - это наша мать. Я уверена, что нет причин для грусти, наоборот. Но это, конечно, не повод и для радости, потому что люди, потерявшие своих близких, не могут не чувствовать глубокую скорбь."

Первого и второго ноября мексиканские семьи приходят на кладбища, украшают могилы цветами бархатцев и зажигают свечи в память об ушедших близких.

С 2003 года День Мертвых включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.