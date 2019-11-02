Британия: Джонсон и Корбин проведут дебаты

Соединенное Королевство готовится к досрочным выборам, которые, как здесь надеются, выведут страну из тупика "брексита". Выход Великобритании из ЕС по сути главный вопрос предстоящего голосования. 19 ноября Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин и премьер-министр Борис Джонсон проведут теледебаты.

"Джонсон принял вызов. И мы это приветствуем", - написал в "Твиттере" Корбин. "Выбор, стоящий перед британцами ясен: консерваторы Джонсона, защищающие интересы привилегированного меньшинства, или правительство лейбористов, которое будет на стороне большинства людей".

Джонсон обещает осуществить "брексит" и в интересах британцев заняться системой здравоохранения, школами и борьбой с преступностью.

Глава британского кабинета поблагодарил президента США Дональда Трампа за совет объединиться с партией "Брексит" Найджела Фаража. Джонсон однако заявил, что считает рискованными для своей партии любые политические союзы. Ранее Фараж предложил Джонсону поддержку на выборах, если премьер откажется от своей сделки с Брюсселем, условия которой по мнению Фаража невыгодны Лондону.

"Я исключаю возможность соглашений со всеми. Не думаю, что разумно это делать. Мы гордимся своими убеждениями", - сказал, в частности, Джонсон.

Пока эксперты прочат успех консерваторам. Другой вопрос, хватит ли Джонсону голосов, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте.