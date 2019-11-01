Великобритания: "брексита" и предвыборная кампания

Лидер Партии "Брексит" Найджел Фараж призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказаться от нынешнего варианта сделки с ЕС, так как она, по его убеждению, не позволит осуществить выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом Фараж заявил, начиная предвыборную кампанию в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов:

"Я хочу призвать Джонсона пересмотреть свою сделку, и детали этого соглашения. Потому что это - не "брексит". Я считаю, что единственное решение проблемы - сформировать в стране альянс в поддержку настоящего "брексита".

Глава кабинета не раз говорил, что не пойдет на сотрудничество с партией Фаража. Между тем объединить силы с Фаражем в борьбе за выход Великобритании из сообщества, Джонсона призвал президент США Дональд Трамп. В интервью Фаражу, который также работает ведущим на одной из британских радиостанций, Трамп заявил: "У меня отличные отношения с большим числом лидеров, включая Джонсона. Он чудесный человек, я думаю, что как раз тот, который нужен в нынешнее время. Я знаю, что вы с ним в итоге сделаете нечто потрясающее, став силой, которую нельзя остановить, если вы объединитесь. А Джереми Корбин слишком плох для вашей страны".

Первый министр Шотландии Никола Стерджен прокомментировала заявление Трампа: "В этом странном интервью, данном Фаражу, мы услышали от Трампа печальный прогноз на будущее Великобритании. Есть о чем беспокоиться. Трамп хотел бы обеспечить доступ американских корпораций к Национальной службе здравоохранения королевства. Именно это нас и ждет, если мы позволим Джонсону идти этой дорогой".

Что касается британского премьера, путем досрочных выборов он пытается вывести из тупика процесс согласования парламентом сделки с ЕС по условиям "брексита". В случае победы консерваторов, Джонсон обещает, что королевство покинет ЕС не позднее 31 января.