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Испания

Изнасилование или нет?

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  Павел Барсуков 
Изнасилование или нет?
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Reuters
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Испанские правозащитники возмущены решением суда: в четверг в Барселоне был вынесен вердикт по делу о групповом изнасиловании 14-летней девушки. Пятерых обвиняемых приговорили к длительным тюремным срокам и крупным штрафам, но по более мягкой статье о сексуальных домогательствах. Обвинение в изнасиловании было снято: жертва находилась без сознания после приёма алкоголя и наркотиков, а значит не было необходимости в запугивании или применении силы — а именно эти факторы испанский закон считает определяющими.

Катарина Миллер, председатель Европейской ассоциации женщин-адвокатов:

«В 2014 году Испания ратифицировала Стамбульскую конвенцию, которая подчёркивает, что сексуальный акт без явно выраженного согласия является изнасилованием. Но буква испанского закона сегодня противоречит такой интерпретации».

Правозащитники напоминают, что в июне этого года Верховный суд Испании признал групповым изнасилованием ещё одно громкое преступление — дело так называемой «Волчьей стаи», надругательство над 18-летней девушкой в Памплоне в 2016 году.

В правительстве Испании признали необходимым внести в законодательство изменения, однозначно отражающие такую позицию.

Видеомонтаж • Павел Барсуков