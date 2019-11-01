Космические хроники: женщины в открытом космосе

В 12-м выпуске «Космических хроник» командир 61-й экспедиции МКС Лука Пармитано рассказывает об историческом событии: первом полностью женском выходе в открытый космос.

Кристина Кук и Джессика Мейер заменили неисправный элемент солнечной батареи. Блок подключили ещё 11 октября, но он так и не заработал. Поэтому Земля решила провести внеочередной выход в открытый космос.

«Для меня — командира МКС — это была непростая неделя, — признаёт астронавт ЕКА. — Мои прекрасные коллеги Кристина и Джессика вошли в историю: они стали первой полностью женской командой, работавшей в открытом космосе. Всего за несколько дней до этого мы с коллегами получили от ЦУПа точные инструкции о том, как провести незапланированный выход».

Первый выход двух женщин планировали ещё в марте. Напарницей Кристины Кук должна была стать Энн Маклейн, но для неё не нашлось скафандра по размеру. Поэтому тогда вместе с Кук выходил Эндрю Морган.

«Дрю оставался старшим на борту, я ему помогал, Джессика и Кристина работали снаружи. Я был оператором манипулятора. С помощью манипулятора я переносил Кристину между разными модулями станции — это был незабываемый опыт».

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала гражданка СССР Светлана Савицкая в 1982 году. Она стала второй в мировой истории женщиной на орбите и первой женщиной, совершившей два космических полёта.

До сих пор женщины работали за бортом космических станций лишь в составе смешанных команд. Начиная с советских «Салютов», в открытый космос стараются выходить по двое, чтобы страховать друг друга.

«На каждом из нас лежала большая ответственность, и мы очень рады, что всё закончилось хорошо, станция снова функционирует в штатном режиме. Мы готовы продолжать работу: 61-ю экспедицию ждут научные и технологические открытия».

Репортаж подготовлен в партнерстве с Европейским космическим агентством.