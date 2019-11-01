Австрия ввела полный запрет на курение в ресторанах

Для одних — праздник, для других — разочарование. Австрия была одной из последних стран в Евросоюзе, где курение было частично разрешено, но теперь этому пришел конец.

С 1 ноября сигаретный дым в местах общепита под полным запретом. Под него подпадают также электронные сигареты и кальяны. Если гости откажутся его соблюдать, владельцу заведения грозит штраф в размере до 10 тысяч евро.

"Мне нужно привыкнуть выходить на улицу курить. Я понимаю, что когда сидишь с друзьями, это раздражает", — говорит один из гостей ресторана.

Запрет на курение настораживает владельцев баров и ресторанов. По их мнению, он приведет к снижению выручки.