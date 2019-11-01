SSJ-100 совершил посадку в Тюмени с одним работающим двигателем

Самолет SSJ-100 авиакомпании "Ямал" с 80 пассажирами и членами экипажа на борту в пятницу благополучно совершил посадку в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Авиакомпания сообщила, что в турбине были обнаружены останки птицы.

Самолет совершал рейс Тюмень - Санкт-Петербург. После вылета экипаж почувствовал сильный удар, затем из-за помпажа турбины один из двигателей вышел из строя. До экстренной посадки "Суперджет" 1,5 часа вырабатывал топливо в воздухе. Вскоре после приземления 75 пассажиров отправились в Санкт-Петербург резервным бортом.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет отправят на ремонт и отстранят от полетов на время расследования произошедшего. Попадание птиц в турбину - редкое явление, оно всегда чревато выходом двигателя из строя, хотя конструкция воздушного судна рассчитана на подобные ситуации.

"Это случай сложный и, конечно, требует от летчиков высокого мастерства, - рассказал Euronews бывший конструктор OКБ Сухого Вадим Лукашевич. - Главное, не делать никаких ошибок. Но при проектировании самолета посадка без двигателя – расчетный случай".

Ранее жесткую посадку был вынужден совершить рейс "Уральских авиалиний", вылетевший по маршруту Москва-Симферополь 15 августа. Сразу после взлета в аэропорту "Жуковский" самолет столкнулся со стаей чаек. Пилоты посадили самолет на кукурузном поле в Московской области с выключенными двигателями и невыпущенным шасси. Несколько десятков человек пострадали, но жертв удалось избежать.

Sukhoi Superjet 100 - первый ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Его коммерческое использование началось в 2011 году. К настоящему моменту выпущено около 180 воздушных судов этого типа, а основными заказчиками являются российские авиакомпании.

"Ямал" - второй по величине пользователь SSJ-100 после "Аэрофлота", в его парке 15 таких самолетов. В отчете за прошлый год авиакомпания сообщала, что из-за многочисленных "конструктивно-производственных дефектов двигателя" и неудовлетворительной послепродажной поддержки использует только семь или восемь из них.