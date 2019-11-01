Греция: мигранты боятся высылки

Около 150 мигрантов устроили акцию перед зданием греческого парламента в знак протеста против нового законопроекта о правилах предоставления убежища.
По нему получение статуса беженца становится крайне затруднительным, и мигранты опасаются, что им придется покинуть Грецию.
Десятки тысяч беженцев ожидают рассмотрения их заявок на получение убежища. Правительство утверждает, что процедура чрезвычайно медленная и что новый законопроект вводит справедливое и ускоренное рассмотрение всех дел о предоставлении убежища.
С января по сентября 2019 года свыше 46 100 мигрантов прибыли в Грецию и больше двух третей из них проживают на островах Лесбос, Хиос и Самос.
Необходимо принять срочные меры по улучшению условий, в которых живут тысячи людей.
Таково послание комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, которая посетила лагери беженцев на Лесбосе и Самосе.
В этом месяце греческие власти приняли решение переселить на материк свыше 20 тысяч мигрантов из переполненных лагерей на островах.