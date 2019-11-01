Греция: мигранты боятся высылки

Около 150 мигрантов устроили акцию перед зданием греческого парламента в знак протеста против нового законопроекта о правилах предоставления убежища.

По нему получение статуса беженца становится крайне затруднительным, и мигранты опасаются, что им придется покинуть Грецию.

Этот законопроект не в пользу людей, которые нуждаются в защите. Он оказывает огромное давление на африканцев, заставляя их вернуться обратно к себе на континент Иегова Куарши мигрант из Ганы

Десятки тысяч беженцев ожидают рассмотрения их заявок на получение убежища. Правительство утверждает, что процедура чрезвычайно медленная и что новый законопроект вводит справедливое и ускоренное рассмотрение всех дел о предоставлении убежища.

С января по сентября 2019 года свыше 46 100 мигрантов прибыли в Грецию и больше двух третей из них проживают на островах Лесбос, Хиос и Самос.

Ни одна страна не может пользоваться преимуществами свободного передвижения людей, гарантированными Шенгенским договором, и в то же время упорно отказываться принимать хоть какое-то участие в решении проблемы беженцев и мигрантов Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

Необходимо принять срочные меры по улучшению условий, в которых живут тысячи людей.

Таково послание комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, которая посетила лагери беженцев на Лесбосе и Самосе.

Я видела людей, стоящих в очереди за едой часами, детей с кожными заболеваниями. Мне рассказали о недостатке лекарств и других шокирующих вещах для Европы в 21 веке Дуня Миятович комиссар Совета Европы по правам человека

В этом месяце греческие власти приняли решение переселить на материк свыше 20 тысяч мигрантов из переполненных лагерей на островах.