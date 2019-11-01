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Мощный заряд перед финалом из ЮАР

На площади Нельсона Манделы в Йоханнесбурге собрались фанаты, чтобы поддержать национальную сборную своей страны, которая в финале Кубка мира по регби сразится с Англией.

Музыка, танцы и периодическое исполнение гимна Южной Африки. Болельщики пытаются через тысячи километров передать команде мощный заряд перед важнейшим матчем.

Сборная ЮАР, капитаном которой впервые стал темнокожий игрок Сия Колиси, дважды становилась чемпионом мира. В последний раз - в 2007 году. На предыдущем чемпионате "Спрингбокс" заняла 3-е место.

Матч пройдет в субботу в Токио.

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