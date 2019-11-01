No Comment недели | Самые важные видео за семь дней

Представляем вашему вниманию самые важные видео из рубрики No Comment на этой неделе. Протесты против социального неравенства вывели на улицы Сантьяго во вторник около миллиона человек и привели к столкновениям с полицией 28 октября.
В штате Калифорния в США бушуют природные пожары. Эвакуированы, по меньшей мере, 180 тысяч человек.
Тысячи иракцев - на шестой день антиправительственных протестов - бросили вызов комендантскому часу, собравшись в среду на манифестацию на багдадской площади Тахрир.
В Кейптауне произошло жесткое столкновение полиции с просителями убежища, протестующими против ксенофобии.
Пакистанские спасатели ищут выживших после взрыва на поезде, следовавшем из Карачи в Лахор. Взрыв унес жизни 70 человек.
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