Франция: все больше бездомных гибнут на улице

Число бездомных, для которых улица стала последним приютом, увеличилось во Франции в прошлом году на 15 %. Такие данные приводит ассоциация "Умершие на улице".

По ее статистике, в 2018-м число погибших достигло 612 человек, тогда как в предыдущем году их было чуть больше пятисот. Основные причины смерти: несчастные случаи, нападения, самоубийства и хронические болезни.

"Улица разрушает... Все: и тело, и душу, и ум... Очень многие гибнут прямо здесь", - говорит Фред, волонтёр ассоциации.

Накануне 1 ноября, когда во Франции вступает в силу запрет на выселение неплательщиков, ассоциация организовала символическую церемонию в память о тех, кто живет и умирает на наших глазах, а мы не отдаем себе отчета.

"В результате сотрудничества с социологическим институтом мы узнали, что наши цифры могут быть в 6 раз ниже реальной статистики!" - говорит одна из руководителей ассоциации Жеральдин Франк.

Чаще всего люди оказываются на улице из-за семейной драмы или развода, профессионального краха или непреодолимой зависимости. Средняя продолжительность жизни на улице, по данным ассоциации, 48 с половиной лет, тогда как в целом про Франции она составляет 82 года.