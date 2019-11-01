Миграционный кризис: успеть до "брексита"

Французские власти сообщили, что за 2019-ый год были зафиксированы 237 попыток мигрантов пересечь Ла-Манш на утлых суденышках, эта цифра трехкратно превышает аналогичные показатели за прошлый год.

Одну из попыток совершила семья Эбрахими, их спасли вместе с другими 19 мигрантами.

Эбрахими говорят, что в Соединенном Королевстве у них живут родственники, готовые обеспечить им кров и стол. Они заявляют, что несмотря на опасности, которой подвергают свои жизни и жизни детей, они все равно намерены пересечь Ла-Манш.

По сведениям французской береговой охраны, два года назад было совершено 12 попыток пересечь Ла-Манш, в 2018-м их количество увеличилось уже шестикратно, в этом году, согласно официальной статистике, перебраться на Остров удалось 1 400 мигрантам, двое из них погибли. Их тела были обнаружены на пляже в Кале в октябре.

Подробнее - лейтенант французской береговой охраны Себастьен Марешаль: "Чем дальше они отходят от берега, тем сложнее становятся погодные условия. А если поблизости от их лодки проходит грузовоз с крупным водоизмещением, то это вызывает большие волны, и их суденышко может просто перевернуться"

Контрабандисты, получающие за каждый такой переход и каждого человека крупные суммы, держат свои средства передвижения в местах, куда береговая охрана Французской республики заглядывает редко.

Зная об этой ситуации, британская казна выделила в текущем году дополнительные 7 млн евро, чтобы помочь оснастить французскую береговую охрану новейшим оборудованием, в том числе и дронами.