В Дании не хватает лекарств

Датским больным - вслед за пациентами Франции, Германии, Нидерландов - угрожает глобальный дефицит лекарств. Некоторое время назад Келд Овергаард Йенсен, страдающий болезнью Паркинсона, почувствовал это на себе.

В прошлом месяце его лекарство Synemet достать было невозможно: дрожь в руках усилилась, как и боль в суставах. Теперь оно снова доступно, и Келд решил запастись наперёд: "Вот моя дневная доза лекарства: до 27-ми таблеток в день. Люди страдают, когда не могут получить необходимого"...

По сравнению с большинством европейских стран количество зарегистрированных лекарственных препаратов в Дании невелико: чуть больше 7680 наименований. На сегодняшний день 1300 из них сложно или невозможно найти в аптеках. Финн Оссиан вынужден несколько раз в день обновлять список недоступных лекартв: "Мне все чаще приходится отвечать, что необходимых людям лекарств нет ни на нашем складе, ни в другой аптеке, а может, и в Европе в целом. Для пациентов это большое разочарование, в них поселяется неуверенность в завтрашнем дне"...

Нехватка лекарств в Дании стала настолько острой, что министру здравоохранения и Агентству по лекарственным средствам пришлось созвать экстренное совещание: "Это растущая проблема, поэтому Агентство по лекарственным средствам должно провести расследование, а мы - сделать все, что можем для её разрешения. Более того, это глобальная проблема и, пытаясь найти решение, страны работают друг против друга".

Причины охватывающего все больше стран дефицита лекарств сложны и многообразны: достаточно, чтобы контрольные органы обнаружили у препарата, выпускаемого ограниченным числом производителей, проблемы с качеством, как ситуация тут же становится критической. Перед лицом все более острого кризиса эксперты предлагают вернуть производство лекарств в Европу и создать "неприкосновенный запас" жизненно необходимых медикаментов.