Шумный праздник детства в Лукке

В старинной Лукке в начале ноября проходит крупнейший в Европе фестиваль, на который приглашена индустрия видеоигр, кинематограф и авторы книг в жанре фэнтези.

Население Лукки увеличивается многократно, а ее центр становится огромной выставочной площадкой, с павильонами и стендами, там проходят коллоквиумы и конференции участников рынка, обороты которого исчисляются семизначными цифрами.

Директор фестиваля Эммануил Вьетина полагает, что "игра, ролевые амплуа, свобода и фантазия - это не только развлечение, это и способ стать чуточку лучше".

И если история на фестивале в Лукке смешивает даты и эпохи , то география стирает все существующие границы.

Из Лукки передает журналистка Euronews Джорджиа Орланди: "Это едва ли не лучший из всех возможных декорумов к подобному форуму - средневековые стены старинного тосканского города превосходно оттеняют воображение и полет фантазии, а контрапункт истории заставляет ярче звучать аккорды нынешней поп-культуры".

Для тех, кто любит перевоплощение, косплееров-энтузиастов, фестиваль в Лукке - едва ли не идеальная площадка продемонстрировать свое творческое начало.

Эскейпизм, попытка убежать от реальности, тут оборачивается вовсе не разочарованием, эта та терапия, которая всегда с тобой, как считает этот участник форума.

А для этой женщины пребывание на фестивале - возможность вернуться в детство, закрыть давние гештальты, когда она наблюдала за персонажами на экране.

А все те, кто стали за эти годы завсегдатаями фестиваля, говорят, что едут сюда не только и не столько за общением с единомышленниками, сколько за беззаботностью детства, когда мечты сбывались, стоило этого только захотеть.