"Брексит" и конец света

Конец света, вторжение пришельцев, "брексит" и Хэллоуин — лондонский театр The Dot Dot Dot поставил иммерсивный спектакль по мотивам рок-оперы британского композитора Джеффа Уэйна, написанной на основе знаменитого романа Герберта Уэллса "Война миров".

Зрителей ожидает представление с использованием элементов дополненной реальности, голограмм и других новейших технологий и, конечно же, чисто английский юмор, который помогает пережить затянувшийся развод Великобритании с ЕС.

Актёр Уилл Бартон играет роль британского премьер-министра Бориса Джонсона и полностью вошел в образ: "Говорили , что я не добьюсь "брексита" 31 октября, да, они правы, то есть они не ошиблись, но мы все равно придем в к цели".

По словам художественного директора Доминика Вонга, коллектив театра решил, что стоит с юмором отпраздновать День всех святых, соединив "брексит" и апокалиптический сценарий.

А многие пришедшие на премьеру признались, что празднуют отсрочку выхода страны из состава Евросоюза.