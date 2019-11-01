Немецкие школьники не знают о берлинской стене

Для немецких десятиклассников проводят велосипедный тур вдоль Берлинской стены — во всяком случае по тем районам, где она раньше стояла. От символа Холодной войны почти ничего не осталось — и сегодняшнее поколение молодых немцев, как выясняется, не может ответить на вопрос, что именно означают стальные полосы в асфальте и брусчатке и почему больше 30 лет назад на этот самом месте можно было погибнуть.

Андреа Кюнстле, гид:

«На самом дели они ничего не знают. Они не представляют, каково было жить в разделённой стране. Иностранные туристы знают гораздо больше: австрийцы, швейцарцы, жители других стран. А немецкие школьники знают очень мало».

Сюзанна Лур, учительница:

«Если вы сами из западной части страны, то вы вряд ли часто контактируете с жителями востока, Восточного Берлина, если у вас конечно нет там родственников. Так что для школьников вполне естественно думать, что Германия всегда была единой. Их приходится учить тому, что долгое время всё было по-другому».

Преподаватели надеются, что хотя бы мероприятия, приуроченные к 30-летию падения Берлинской стены, помогут молодёжи лучше узнать свою собственную историю.

Йонас Мёрле, учащийся:

«Меня очень поразили рассказы о том, как люди перебирались через стену, на что шли, чтобы стать свободными».