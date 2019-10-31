НАТО и Украина призвали Россию вернуть Крым

Украина и НАТО подтвердили позиции по Донбассу и Крыму в ходе заседания совместной комиссии с участием украинского президента Владимира Зеленского и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, посетившего в четверг Киев. Они снова призвали к выполнению Минских соглашений и обвинили Россию во вмешательстве в конфликт в Донбассе. НАТО и Украина также выразили поддержку процессу разведения сил сторон конфликта в регионе.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:"Россия должна прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои силы и технику с территории Украины. Президент Зеленский, я выражаю вам признательность за вашу решительную приверженность мирному урегулированию конфликта".

Страны НАТО пообещали продолжить оказание Киеву помощи в области безопасности, в том числе в переводе Вооруженных сил страны на натовские стандарты. В заявлении по итогам встречи также подчеркивается стратегическая важность Черноморского региона для безопасности НАТО и Украины.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы также продолжаем укреплять безопасность и стабильность в Черноморском регионе. Мы будем укреплять наше сотрудничество и обмен информацией, улучшать линии связи и активизировать совместные учения".

В совместном заявлении сторон содержится очередной призыв к России вернуть контроль над Крымом Киеву, а также подтверждаются ранее принятые НАТО решения относительно возможной перспективы вступления Украины в альянс. Как отметил Столтенберг, "этот путь не будет легким, и тот, кто хочет его пройти, должен провести значительные реформы".