«Радикальная и амбициозная кампания»

В Великобритании стартует предвыборная кампания. Законопроект о досрочных выборах одобрен обеими платами парламента и теперь дело за подписью её величества. Ведущие партии тем не менее уже вступили в борьбу за голоса.

Лидер лейбористов Джереми Корбин обещает британцам «самую радикальную и амбициозную кампанию», которую они когда-либо видели:

«Консерваторы Бориса Джонсона уверены, что рождены править, и потому заботятся только о привилегированном меньшинстве. Они сократили налоги для богатых, урезав важнейшие для всех остальных программы. Но грядут настоящие перемены».

Джонсон, несколько месяцев обещавший «брексит 31-го октября несмотря ни на что», оказался в сложной ситуации и винит в этом парламент, где у консерваторов не было решающего большинства:

«Я конечно же испытываю колоссальное разочарование от того, что „брексит“ сегодня не состоялся. Но давайте отдадим себе отчёт в том, что произошло: у нас на руках была отличная сделка, палата общин уже одобрила её, но потом сама же проголосовала за отсрочку».

По данным опросов, консерваторы пока опережают лейбористов примерно на 10%. В борьбу активно вступает и третья из крупнейших партий — либерал-демократы.

Но многие избиратели настолько устали от эпопеи с «брекситом», что результат голосования эксперты предсказать не берутся.