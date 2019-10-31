Испания: кампания начинается с Севильи

Предвыборная кампания в Испании стартует официально в пятницу. Но главные политические силы уже в четверг провели свои первые митинги. Многие из них, и в первую очередь социалисты действующего главы правительства Педро Санчеса, начали марш по стране с юга, с Севильи, где сильны позиции ультраправых. Социалисты победили на парламентских выборах в апреле, но не смогли набрать достаточно голосов для единоличного правления, а коалиционные переговоры не увенчались успехом. Данные соцопросов сулят им победу и на выборах 10 ноября, но главное для Санчеса - улучшить результат.

Основной соперник социалистов - консервативная Народная партия во главе с Пабло Касадой - также провела в четверг встречу с избирателями Севильи. Консерваторам прочат второе место на выборах и - так же, как и социалистам - лучший резыльтат, чем в апреле. Предстоящие всеобщие выборы станут четвёртыми в Испании за последние четыре года. Ответственность за их вынужденное проведение из-за невозможности сформировать коалицию Педро Санчес возложил на оппозиционные партии, и в первую очередь - на популистов из "Подемос"