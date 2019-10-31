ИГ подтвердила смерть своего лидера

Группировка "Исламское государство" подтвердила смерть своего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника. Им назначен Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Сообщение было представлено в виде аудиозаписи от имени группировки в четверг, хотя ещё в воскресенье США уже заявили о том, что ликвидировали аль-Багдади в ходе спецоперации в Сирии. Позже стало известно, что в ходе рейда были убиты ещё шестеро боевиков, в том числе четыре женщины, а сам аль-Багдади подорвал себя вместе со своими двумя детьми. Аль-Хашеми аль-Курайши он назвал своим преемником ещё при жизни.

Абу Бакра аль-Багдади выслеживали уже несколько лет. В 2011 году Вашингтон предлагал за его голову 10 млн долларов, а в 2017 - уже 25 млн.