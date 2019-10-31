Красный флаг - оружие студентов

Полицейский спецназ применил в четверг слезоточивый газ и светошумовые гранаты в центре Афин для разгона решительно настроенных студентов.

Потасовка произошла в хвосте колонны, когда манифестанты проходили от Афинского университета к парламенту. Группа активистов с красными флагами в руках попыталась прорваться через полицейские кордоны. В спецназ полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ полицейские применили спецсредства. О пострадавших не сообщается.

Манифестанты требуют отменить принятый новым правительством закон, разрешающий полицейским заходить на территорию университетов для пресечения противоправных действий. До сих пор греческие вузы пользовались правом экстерриториальности. Доступ туда полиция могла получить лишь с разрешения ректората, которое обычно не давали. Как пишут местные СМИ, этим нередко пользовались анархисты, превратившие некоторые вузы в базы для подготовки "коктейлей Молотова".

Гнев демонстрантов также вызвали намерения правительства отчислять студентов, если те не получили диплома за определенный период времени.