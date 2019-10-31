Орбан принимает Путина

Отношения между Россией и ЕС, экономические связи, помощь христианам на Ближнем Востоке, миграция, а также даже судоходство по Дунаю стали темой переговоров между президентом Росси Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На переговорах стороны подчеркнули фактор политического сотрудничества, назвав важным то, что между Москвой и Будапештом установилось доверие.

"Венгрия, конечно, останется в НАТО и ЕС, но это не исключает формирования политического соглашения с Россией по определенным политическим вопросам. Мы стремимся сделать это сейчас и в будущем", - сказал Виктор Орбан.

Лидеры двух стран обсудили в Будапеште и международное положение, особо коснувшись темы Украины. При этом президент Путин также прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе:

"В данном случае это не такой уж сложный вопрос - развести 2 воюющие стороны в 2 населенных пунктах - не разрешался годами. Теперь понятно, почему - потому что националисты не хотят покидать территорию и не хотят также, чтобы её покидали и украинские войска, - А потому возникает вопрос: в какой степени украинское руководство сможет разрешить эту ситуацию? Не знаю, но от этого многое зависит в плане урегулирования ситуации на Донбассе".

Даниэль Божик, Euronews^

"Это четвёртый визит Владимира Путина в Венгрию за последние 5 лет. В последний раз он был в Будапеште в 2017 году, и это был его второй за год визит. После поддержки Россией сепаратистского движения на востоке Украины и аннексии Крыма в 2014 году регулярные встречи Путина с лидерами ЕС прекратились, но премьер-министр Венгрии Орбан регулярно встречался с Путиным. Венгерское правительство заявляет, что экономические отношения оправдывают встречи на высоком уровне, но раздаются голоса и о том, что дружба Орбана с российским президентом помогает Путину достичь цели в дестабилизации ЕС".