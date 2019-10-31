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Польша

Польские лесничьи прибирают прусские могилы

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  Мария Горковская 
Польские лесничьи прибирают прусские могилы
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Накануне Дня Всех Святых польские лесничьи по традиции прибирают могилы. На вверенных им участках среди деревьев прячутся десятки заброшенных кладбищ. Большинство из них здесь появились еще в XIX веке.

Одно из захоронений недалеко от деревни Заёнчки в Варминьско-Мазурском воеводстве, которое тогда входило в состав Восточной Пруссии.

"Всего здесь 33 лесных хозяйства. Столько же одиночных могил и кладбищ. Круглый год мы пытаемся поддерживать на них порядок. Не только в конце октября", - рассказывает лесничий Адам Петшак

В прошлом году лесники провели реставрацию "Пирамиды в Рапе" недалеко от границы с Калининградской областью. Это семейный склеп некогда богатого пруссака барона Фридриха фон Фаренгейта. Он приказал возвести мавзолей в 1811 году, когда его маленькая дочь скончалась от скарлатины. Через сорок лет здесь похоронили самого барона. Сегодня память о них берегут жители уже другой страны.

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Журналист • Мария Горковская